K+S Aktie News: K+S am Nachmittag im Aufwind

K+S im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von K+S. Zuletzt ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 14,89 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 14,89 EUR. Bei 14,95 EUR erreichte die K+S-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 14,71 EUR. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 473.244 Aktien.

Am 20.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die K+S-Aktie mit einem Kursplus von 14,64 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,97 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 49,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem K+S seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,46 EUR.

K+S ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,10 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,36 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 964,70 Mio. EUR im Vergleich zu 988,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 12.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 13.08.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,202 EUR je K+S-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

K+S-Aktie fällt auf Tief seit Ende April - Baader: Gewinne mitnehmen

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in K+S von vor 3 Jahren bedeutet

K+S-Aktie im Minus: Milliardenschwerer Abschreibungsbedarf