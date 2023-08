K+S Aktie News: K+S verzeichnet am Donnerstagvormittag kaum Ausschläge

K+S im Fokus

Die Aktie von K+S zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der K+S-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 17,77 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die K+S-Aktie um 09:01 Uhr im XETRA-Handel bei 17,77 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die K+S-Aktie bei 17,77 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die K+S-Aktie bis auf 17,64 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,64 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.181 K+S-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,89 EUR erreichte der Titel am 27.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,07 Prozent hinzugewinnen. Am 14.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,35 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 19,25 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,71 EUR an.

K+S veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S 2,28 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 45,31 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 825,80 EUR im Vergleich zu 1.509,90 EUR im Vorjahresquartal.

Die K+S-Bilanz für Q3 2023 wird am 14.11.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von K+S rechnen Experten am 14.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 1,08 EUR in den Büchern stehen haben wird.

