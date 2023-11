So entwickelt sich K+S

K+S Aktie News: K+S verteuert sich am Freitagmittag

17.11.23 12:04 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von K+S. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 14,94 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 14,94 EUR. Der Kurs der K+S-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 14,97 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 14,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 166.940 K+S-Aktien. Am 18.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,18 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 35,55 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 14,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2023). Mit Abgaben von 6,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 17,86 EUR aus. K+S ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,29 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,28 EUR erwirtschaftet worden. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 880,80 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 40,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.470,00 EUR erwirtschaftet worden waren. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte K+S am 14.03.2024 präsentieren. Am 13.03.2025 wird K+S schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren. Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2023 0,901 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur K+S-Aktie Verluste in Frankfurt: MDAX liegt schlussendlich im Minus BASF-Aktie, K+S-Aktie & Co. unter Druck: Jefferies stuft Chemie-Aktien um MDAX-Handel aktuell: MDAX fällt nachmittags zurück

Bildquellen: K+S