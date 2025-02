K+S Aktie News: K+S am Vormittag billiger

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 12,71 EUR nach.

Die K+S-Aktie notierte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 12,71 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die K+S-Aktie bisher bei 12,70 EUR. Mit einem Wert von 12,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 14.508 K+S-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,15 EUR) erklomm das Papier am 06.04.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 16,14 Prozent niedriger. Am 11.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,97 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 27,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,204 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,32 EUR je K+S-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte K+S am 18.11.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 866,20 Mio. EUR – eine Minderung von 1,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 880,80 Mio. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte K+S am 13.03.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 12.03.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,222 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

Redaktion finanzen.net

