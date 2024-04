K+S Aktie News: Anleger schicken K+S am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

K+S im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 13,73 EUR.

Die Aktie verlor um 15:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 13,73 EUR. Bei 13,54 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 13,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 290.854 K+S-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,05 EUR erreichte der Titel am 20.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 38,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,16 EUR ab. Abschläge von 11,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,243 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 15,43 EUR.

K+S ließ sich am 14.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 35,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 974,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.509,90 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von K+S wird am 13.05.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 19.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,386 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

