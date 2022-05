K+S Aktie News: K+S am Nachmittag in Rot

Die Aktie verlor um 18.05.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 29,48 EUR. Bei 28,65 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,47 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 546.800 K+S-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 36,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.04.2022). Gewinne von 19,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.05.2021 gab der Anteilsschein bis auf 9,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 210,90 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,61 EUR.

Am 11.05.2022 hat K+S die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,63 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S 0,29 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.212,30 EUR – ein Plus von 65,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 733,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.08.2022 erfolgen. Am 15.08.2023 wird K+S schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,86 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

