K+S Aktie News: K+S büßt am Donnerstagnachmittag ein

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,9 Prozent auf 16,62 EUR. Die K+S-Aktie gab in der Spitze bis auf 16,60 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 556.223 K+S-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.05.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 81,52 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 16,12 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2023 erreicht. Mit Abgaben von 2,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 22,67 EUR für die K+S-Aktie aus.

Am 09.05.2023 hat K+S in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,21 EUR gegenüber 1,63 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.192,00 EUR – eine Minderung von 1,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.212,30 EUR eingefahren.

Die K+S-Bilanz für Q2 2023 wird am 10.08.2023 erwartet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 15.08.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,03 EUR je K+S-Aktie.

