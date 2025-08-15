K+S Aktie News: K+S am Mittag mit Verlusten

K+S im Blick

Die Aktie von K+S gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 12,51 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:43 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 12,51 EUR. Die K+S-Aktie sank bis auf 12,46 EUR. Bei 12,57 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 305.508 K+S-Aktien gehandelt.

Am 20.06.2025 markierte das Papier bei 17,07 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die K+S-Aktie mit einem Kursplus von 36,45 Prozent wieder erreichen. Am 11.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,97 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,29 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,160 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,43 EUR für die K+S-Aktie.

K+S ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -9,68 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,03 EUR erwirtschaftet worden. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 871,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 873,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 19.08.2026 dürfte K+S die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 0,430 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

