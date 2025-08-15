K+S Aktie News: K+S fällt am Montagnachmittag
Die Aktie von K+S gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von K+S gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 12,40 EUR abwärts.
Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 12,40 EUR. Bei 12,36 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,57 EUR. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 459.748 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 20.06.2025 auf bis zu 17,07 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 27,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 9,97 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,160 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,43 EUR.
Am 12.08.2025 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -9,68 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,30 Prozent auf 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte K+S 873,80 Mio. EUR umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 19.08.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,430 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:41
|K+S Sell
|UBS AG
|13.08.2025
|K+S Halten
|DZ BANK
|13.08.2025
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.2025
|K+S Buy
|Warburg Research
|13.08.2025
|K+S Halten
|DZ BANK
|12.08.2025
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|K+S Halten
|DZ BANK
|15.07.2025
|K+S Halten
|DZ BANK
|15.07.2025
|K+S Halten
|DZ BANK
|11:41
|K+S Sell
|UBS AG
|13.08.2025
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.2025
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
