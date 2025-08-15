DAX24.287 -0,3%ESt505.425 -0,4%Top 10 Crypto16,06 +0,3%Dow44.972 +0,1%Nas21.616 ±-0,0%Bitcoin98.931 -1,4%Euro1,1672 -0,4%Öl65,58 -0,8%Gold3.337 +0,1%
Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas tiefer -- US-Börsen wenig bewegt -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Broadcom, Palantir, Lilium, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Bayer-Aktie steigt: Monsanto einigt sich mit PCB-Klägern in Washington Bayer-Aktie steigt: Monsanto einigt sich mit PCB-Klägern in Washington
TeraWulf im Pivotal-Point-Check: Von Bitcoin zu KI – Alphabet unterstützter Deal mit Fluidstack katapultiert die Aktie um über 60 % nach oben! TeraWulf im Pivotal-Point-Check: Von Bitcoin zu KI – Alphabet unterstützter Deal mit Fluidstack katapultiert die Aktie um über 60 % nach oben!
Aktienkurs aktuell

K+S Aktie News: K+S fällt am Montagnachmittag

18.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von K+S gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von K+S gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 12,40 EUR abwärts.

K+S AG
12,48 EUR -0,03 EUR -0,24%
Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 12,40 EUR. Bei 12,36 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,57 EUR. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 459.748 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.06.2025 auf bis zu 17,07 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 27,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 9,97 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,160 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,43 EUR.

Am 12.08.2025 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -9,68 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,30 Prozent auf 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte K+S 873,80 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 19.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,430 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu K+S AG

DatumRatingAnalyst
11:41K+S SellUBS AG
13.08.2025K+S HaltenDZ BANK
13.08.2025K+S SellDeutsche Bank AG
13.08.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
12.08.2025K+S BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
12.08.2025K+S BuyWarburg Research
15.07.2025K+S BuyWarburg Research
26.06.2025K+S BuyWarburg Research
17.06.2025K+S BuyWarburg Research
15.05.2025K+S BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.08.2025K+S HaltenDZ BANK
12.08.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025K+S HaltenDZ BANK
15.07.2025K+S HaltenDZ BANK
15.07.2025K+S HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11:41K+S SellUBS AG
13.08.2025K+S SellDeutsche Bank AG
13.08.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
12.08.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2025K+S SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für K+S AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
