K+S Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von K+S

Die Aktie von K+S gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von K+S gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 17,54 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 17,54 EUR. In der Spitze fiel die K+S-Aktie bis auf 17,36 EUR. Bei 17,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 146.810 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 23,95 EUR erreichte der Titel am 28.10.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Am 14.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,35 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 18,19 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,71 EUR für die K+S-Aktie.

K+S ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,29 EUR. Ein Jahr zuvor waren 2,28 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 45,31 Prozent zurück. Hier wurden 825,80 EUR gegenüber 1.509,90 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. K+S dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,01 EUR je K+S-Aktie.

