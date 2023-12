K+S Aktie News: K+S legt am Nachmittag zu

So bewegt sich K+S

Die Aktie von K+S zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 14,14 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 14,14 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die K+S-Aktie bei 14,28 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,94 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 253.785 K+S-Aktien den Besitzer.

Bei 23,18 EUR markierte der Titel am 18.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 63,99 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.12.2023 bei 13,28 EUR. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 6,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 17,46 EUR.

K+S veröffentlichte am 14.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 40,08 Prozent auf 880,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.470,00 EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.03.2024 erfolgen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 13.03.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,945 EUR je K+S-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein K+S-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

K+S-Aktie: Experten empfehlen K+S im November mehrheitlich zu halten

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätten Anleger an einem K+S-Investment von vor 3 Jahren verdient