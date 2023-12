K+S Aktie News: Anleger greifen bei K+S am Montagvormittag zu

So bewegt sich K+S

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von K+S. Zuletzt stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 14,09 EUR.

Die K+S-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 14,09 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die K+S-Aktie bei 14,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,94 EUR. Bisher wurden via XETRA 15.291 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,18 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.01.2023 erreicht. 64,57 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.12.2023 bei 13,28 EUR. Abschläge von 5,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,46 EUR.

Am 14.11.2023 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 825,80 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 43,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.470,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

K+S wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2023 0,945 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein K+S-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

K+S-Aktie: Experten empfehlen K+S im November mehrheitlich zu halten

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätten Anleger an einem K+S-Investment von vor 3 Jahren verdient