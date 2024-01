K+S Aktie News: K+S gewinnt am Freitagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von K+S zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 12,94 EUR zu.

Um 09:04 Uhr ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 12,94 EUR. In der Spitze legte die K+S-Aktie bis auf 13,02 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,97 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 9.951 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 19.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,94 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 77,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 1,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 17,46 EUR je K+S-Aktie an.

Am 14.11.2023 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz wurde auf 825,80 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 43,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.470,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 14.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 13.03.2025 dürfte K+S die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je K+S-Aktie in Höhe von 0,935 EUR im Jahr 2023 aus.

