K+S Aktie News: K+S tendiert am Montagvormittag tiefer

Die Aktie von K+S gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 12,85 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,3 Prozent auf 12,85 EUR. Der Kurs der K+S-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,83 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,86 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.353 K+S-Aktien den Besitzer.

Bei 22,92 EUR markierte der Titel am 27.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 78,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 12,16 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

Nachdem K+S seine Aktionäre 2022 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,810 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 17,52 EUR.

K+S gewährte am 14.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 43,82 Prozent auf 825,80 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.470,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte K+S am 14.03.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,918 EUR je K+S-Aktie belaufen.

