K+S Aktie News: K+S am Dienstagmittag stärker

So bewegt sich K+S

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von K+S. Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere um 11:46 Uhr 0,4 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die K+S-Aktie bisher bei 13,26 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,02 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 150.069 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 20,39 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.03.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 35,65 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.02.2024 bei 12,16 EUR. Mit einem Kursverlust von 7,36 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

K+S-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,794 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,57 EUR an.

Am 14.03.2024 hat K+S die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 974,00 EUR – eine Minderung von 33,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.470,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.05.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 19.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Gewinn von 0,470 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Abgaben

Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Sitzung im Plus

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX schwächelt am Donnerstagnachmittag