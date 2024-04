K+S Aktie News: K+S zeigt sich am Vormittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von K+S zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 13,90 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 13,90 EUR. Die K+S-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,93 EUR an. Bei 13,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 68.894 K+S-Aktien.

Am 21.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 19,04 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,94 Prozent hinzugewinnen. Am 06.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,16 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,55 Prozent.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,243 EUR je K+S-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 15,43 EUR.

K+S gewährte am 14.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 974,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 35,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.509,90 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 13.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 19.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2024 0,386 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Optimismus in Frankfurt: MDAX legt zu

MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Handelsstart in der Verlustzone

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in K+S von vor einem Jahr angefallen