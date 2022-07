K+S Aktie News: K+S am Nachmittag tiefer

Die Aktie notierte um 19.07.2022 16:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 20,27 EUR. Im Tief verlor die K+S-Aktie bis auf 19,83 EUR. Bei 20,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 631.082 K+S-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 36,45 EUR erreichte der Titel am 19.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,39 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.08.2021 bei 10,92 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 85,71 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 25,06 EUR für die K+S-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte K+S am 11.05.2022 vor. Auf der Umsatzseite hat K+S im vergangenen Quartal 1.212,30 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 47,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte K+S 822,00 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.08.2022 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 15.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 7,90 EUR je Aktie belaufen.

