K+S Aktie News: K+S tendiert am Dienstagmittag südwärts

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von K+S. Zuletzt fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 12,36 EUR ab.

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 12,36 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die K+S-Aktie bis auf 12,31 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,38 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 115.482 K+S-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,07 EUR) erklomm das Papier am 20.06.2025. 38,11 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 9,97 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 19,32 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,154 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 14,43 EUR.

K+S veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -9,68 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,30 Prozent auf 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte K+S 873,80 Mio. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von K+S wird am 11.11.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von K+S.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -5,919 EUR je K+S-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

K+S-Aktie dreht ins Plus: K+S beendet abgelaufenes Quartal mit Milliardenverlust

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein K+S-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Ausblick: K+S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor