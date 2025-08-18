K+S Aktie News: K+S tendiert am Dienstagmittag südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von K+S. Zuletzt fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 12,36 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 12,36 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die K+S-Aktie bis auf 12,31 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,38 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 115.482 K+S-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,07 EUR) erklomm das Papier am 20.06.2025. 38,11 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 9,97 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 19,32 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,154 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 14,43 EUR.
K+S veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -9,68 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,30 Prozent auf 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte K+S 873,80 Mio. EUR umgesetzt.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von K+S wird am 11.11.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von K+S.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -5,919 EUR je K+S-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur K+S-Aktie
K+S-Aktie dreht ins Plus: K+S beendet abgelaufenes Quartal mit Milliardenverlust
MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein K+S-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Ausblick: K+S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausgewählte Hebelprodukte auf K+S
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: K+S
Nachrichten zu K+S AG
Analysen zu K+S AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|K+S Sell
|UBS AG
|13.08.2025
|K+S Halten
|DZ BANK
|13.08.2025
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.2025
|K+S Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|K+S Halten
|DZ BANK
|12.08.2025
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|K+S Halten
|DZ BANK
|15.07.2025
|K+S Halten
|DZ BANK
|15.07.2025
|K+S Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|K+S Sell
|UBS AG
|13.08.2025
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.2025
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für K+S AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen