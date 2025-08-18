K+S Aktie News: K+S tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung

Die Aktie von K+S zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die K+S-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 12,38 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der K+S-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 12,38 EUR. Im Tageshoch stieg die K+S-Aktie bis auf 12,39 EUR. Zwischenzeitlich weitete die K+S-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 12,36 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,38 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 12.603 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 20.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,07 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,88 Prozent. Am 11.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,97 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,45 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,154 EUR. Im Vorjahr erhielten K+S-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,43 EUR.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -9,68 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ein EPS von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 871,20 Mio. EUR, gegenüber 873,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,30 Prozent präsentiert.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von K+S rechnen Experten am 12.11.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -5,919 EUR je K+S-Aktie in den Büchern stehen.

