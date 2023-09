K+S Aktie News: K+S schiebt sich am Nachmittag vor

Notierung im Blick

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 17,66 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 17,66 EUR zu. Die K+S-Aktie legte bis auf 17,77 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 17,51 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 207.066 K+S-Aktien.

Am 28.10.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der K+S-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 14.06.2023 Kursverluste bis auf 14,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 19,71 EUR.

K+S gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. K+S vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,29 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 45,31 Prozent auf 825,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.509,90 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 14.11.2024 dürfte K+S die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

