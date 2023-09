K+S Aktie News: K+S präsentiert sich am Vormittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von K+S. Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 17,65 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 17,65 EUR. Die K+S-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 17,65 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,51 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.865 K+S-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.10.2022 bei 23,95 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,73 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,35 EUR am 14.06.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 22,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,71 EUR je K+S-Aktie an.

K+S gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das K+S ein Ergebnis je Aktie von 2,28 EUR vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 45,31 Prozent auf 825,80 EUR. Im Vorjahresviertel hatte K+S 1.509,90 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte K+S am 14.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,01 EUR je K+S-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes K+S-Investment eingefahren

K+S-Aktie im Plus: K+S-Finanzchef Christian Meyer verweist auf gute Nachfrage

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in K+S eingebracht