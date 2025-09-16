DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,14 -2,5%Dow46.161 ±0,0%Nas22.533 +0,3%Bitcoin98.708 -0,7%Euro1,1748 -0,3%Öl66,68 -1,2%Gold3.669 +0,7%
Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich etwas schwächer ins Wochenende -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig
Kurs der K+S

K+S Aktie News: Anleger schicken K+S am Freitagnachmittag ins Plus

19.09.25 16:10 Uhr
K+S Aktie News: Anleger schicken K+S am Freitagnachmittag ins Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von K+S. Zuletzt konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 11,32 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
11,22 EUR -0,02 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere um 15:51 Uhr 0,5 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die K+S-Aktie sogar auf 11,34 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,22 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 236.505 K+S-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,07 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.06.2025 erreicht. 50,80 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 30.12.2024 Kursverluste bis auf 10,29 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,10 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten K+S-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,146 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 12,86 EUR je K+S-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 12.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -9,68 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ein EPS von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,30 Prozent auf 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte K+S 873,80 Mio. EUR umgesetzt.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -4,990 EUR je K+S-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu K+S AG

Analysen zu K+S AG

DatumRatingAnalyst
09:21K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025K+S BuyWarburg Research
20.08.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025K+S SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.09.2025K+S BuyWarburg Research
12.08.2025K+S BuyWarburg Research
15.07.2025K+S BuyWarburg Research
26.06.2025K+S BuyWarburg Research
17.06.2025K+S BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
09:21K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025K+S HaltenDZ BANK
12.08.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025K+S HaltenDZ BANK
15.07.2025K+S HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
15.09.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.08.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025K+S SellUBS AG
13.08.2025K+S SellDeutsche Bank AG
13.08.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.

