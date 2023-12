K+S Aktie News: K+S am Mittag leichter

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 14,11 EUR.

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 14,11 EUR. In der Spitze fiel die K+S-Aktie bis auf 14,04 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,04 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 260.555 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 18.01.2023 markierte das Papier bei 23,18 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 64,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.12.2023 bei 13,28 EUR. Abschläge von 5,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 17,46 EUR.

Am 14.11.2023 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S 2,28 EUR je Aktie generiert. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 880,80 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 40,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.470,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je K+S-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,945 EUR fest.

