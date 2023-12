K+S Aktie News: K+S gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 14,25 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 14,25 EUR zu. In der Spitze gewann die K+S-Aktie bis auf 14,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,04 EUR. Bisher wurden via XETRA 798.473 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.01.2023 bei 23,18 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die K+S-Aktie mit einem Kursplus von 62,72 Prozent wieder erreichen. Am 05.12.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,28 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 6,81 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 17,46 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte K+S am 14.11.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat K+S 880,80 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 40,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.470,00 EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,945 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

