K+S Aktie News: K+S am Montagmittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere um 12:07 Uhr 0,1 Prozent. Im Tageshoch stieg die K+S-Aktie bis auf 21,65 EUR. Bei 21,57 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 100.533 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 36,45 EUR erreichte der Titel am 19.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 40,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.09.2022 bei 17,52 EUR. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 22,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 25,33 EUR.

K+S ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 121,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.470,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 664,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 15.03.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 14.03.2024.

Experten taxieren den K+S-Gewinn für das Jahr 2022 auf 7,43 EUR je Aktie.

