K+S Aktie News: K+S zieht am Montagnachmittag an

Um 04:06 Uhr konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 21,62 EUR. Im Tageshoch stieg die K+S-Aktie bis auf 21,71 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,57 EUR. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 181.929 Stück gehandelt.

Am 19.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,45 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 40,69 Prozent zulegen. Am 26.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 25,33 EUR für die K+S-Aktie aus.

Am 10.11.2022 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 121,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.470,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 664,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.03.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 14.03.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 7,43 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

K+S-Aktie: Vorstandsmitglied Holger Riemensperger verlässt K+S Ende Februar

K+S-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Januar

Ausgewählte Hebelprodukte auf K+S AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG

Bildquellen: K+S