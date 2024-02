K+S Aktie News: K+S am Dienstagmittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von K+S. Zuletzt ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 12,73 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,6 Prozent auf 12,73 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die K+S-Aktie bis auf 12,61 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,73 EUR. Bisher wurden heute 113.183 K+S-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.02.2023 auf bis zu 22,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 80,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,16 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,810 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 17,52 EUR angegeben.

K+S gewährte am 14.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,29 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,28 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 40,08 Prozent auf 880,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.470,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 13.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,918 EUR je K+S-Aktie belaufen.

