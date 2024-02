K+S Aktie News: Anleger schicken K+S am Vormittag ins Minus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 12,74 EUR abwärts.

Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:01 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 12,74 EUR. In der Spitze büßte die K+S-Aktie bis auf 12,72 EUR ein. Bei 12,73 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 2.658 K+S-Aktien umgesetzt.

Bei 22,92 EUR erreichte der Titel am 27.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 79,91 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,16 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 4,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für K+S-Aktionäre betrug im Jahr 2022 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,810 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 17,52 EUR.

K+S ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat K+S im vergangenen Quartal 825,80 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 43,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte K+S 1.470,00 EUR umsetzen können.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 0,918 EUR je Aktie aus.

