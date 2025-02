K+S Aktie News: K+S am Donnerstagmittag gesucht

K+S im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 12,88 EUR nach oben.

Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 12,88 EUR. Die K+S-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,81 EUR. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 139.569 Stück gehandelt.

Am 06.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,67 Prozent hinzugewinnen. Bei 9,97 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,204 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 11,32 EUR.

Am 18.11.2024 hat K+S in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,15 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,26 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,66 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 866,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 880,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von K+S wird am 13.03.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von K+S rechnen Experten am 12.03.2026.

Experten taxieren den K+S-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,222 EUR je Aktie.

