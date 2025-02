K+S Aktie News: Anleger schicken K+S am Donnerstagnachmittag ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 12,86 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 12,86 EUR zu. Der Kurs der K+S-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,00 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,81 EUR. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 267.682 Aktien.

Am 06.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,81 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2024 Kursverluste bis auf 9,97 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für K+S-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,204 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,32 EUR für die K+S-Aktie.

K+S ließ sich am 18.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. K+S hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,26 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 866,20 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 880,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die K+S-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.03.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.03.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 0,222 EUR in den Büchern stehen haben wird.

