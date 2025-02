K+S Aktie News: K+S am Donnerstagvormittag stärker

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von K+S. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 12,82 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 12,82 EUR. In der Spitze gewann die K+S-Aktie bis auf 12,92 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,81 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 14.454 K+S-Aktien.

Am 06.04.2024 markierte das Papier bei 15,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 18,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,97 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 22,22 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,204 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,32 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 18.11.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat K+S im vergangenen Quartal 866,20 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte K+S 880,80 Mio. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von K+S rechnen Experten am 12.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,222 EUR je K+S-Aktie belaufen.

