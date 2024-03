K+S Aktie News: K+S steigt am Mittwochmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von K+S. Das Papier von K+S legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 13,52 EUR.

Um 11:46 Uhr konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 13,52 EUR. Der Kurs der K+S-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,59 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,32 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 271.353 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 21.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 20,39 EUR. Gewinne von 50,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.02.2024 bei 12,16 EUR. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 11,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2022 1,000 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,794 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,43 EUR an.

K+S gewährte am 14.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat K+S 974,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 33,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.470,00 EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte K+S am 13.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 19.05.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 0,448 EUR je Aktie aus.

