K+S Aktie News: K+S am Mittwochnachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von K+S. Zuletzt wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 17,92 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,7 Prozent auf 17,92 EUR. Der Kurs der K+S-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 18,06 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,66 EUR. Bisher wurden heute 431.804 K+S-Aktien gehandelt.

Am 28.10.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,95 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,69 Prozent hinzugewinnen. Bei 14,35 EUR fiel das Papier am 14.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 19,90 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 19,71 EUR.

Am 10.08.2023 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,29 EUR gegenüber 2,28 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 825,80 EUR in den Büchern – ein Minus von 45,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 1.509,90 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 14.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2023 1,01 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

