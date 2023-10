K+S Aktie News: Anleger schicken K+S am Freitagnachmittag ins Minus

Aktienentwicklung

Die Aktie von K+S gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 16,58 EUR ab.

Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 16,58 EUR ab. In der Spitze fiel die K+S-Aktie bis auf 16,27 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 444.194 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 28.10.2022 markierte das Papier bei 23,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 44,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der K+S-Aktie. Am 14.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 13,45 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,33 EUR aus.

Am 10.08.2023 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 45,31 Prozent zurück. Hier wurden 825,80 EUR gegenüber 1.509,90 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von K+S wird am 14.11.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,952 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

