K+S Aktie News: K+S am Montagvormittag höher

Die Aktie von K+S gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von K+S legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 14,72 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 14,72 EUR. Bei 14,81 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 14,69 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 10.953 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 18.01.2023 markierte das Papier bei 23,18 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 57,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Bei 14,03 EUR fiel das Papier am 13.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 17,86 EUR.

K+S ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. K+S vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,29 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 40,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 880,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.470,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 14.03.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 13.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von K+S.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,898 EUR je K+S-Aktie.

Redaktion finanzen.net

