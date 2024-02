K+S Aktie News: Anleger schicken K+S am Nachmittag ins Minus

K+S im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von K+S. Zuletzt ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 12,37 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die K+S-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 12,37 EUR ab. Bei 12,27 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 387.428 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 27.02.2023 markierte das Papier bei 22,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 85,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,16 EUR am 06.02.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 1,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,810 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 17,52 EUR.

Am 14.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 880,80 EUR – eine Minderung von 40,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.470,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte K+S am 14.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 13.03.2025 dürfte K+S die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,918 EUR je K+S-Aktie.

