K+S Aktie News: K+S schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von K+S. Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 12,59 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 12,59 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die K+S-Aktie bisher bei 12,61 EUR. Bei 12,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 21.925 K+S-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,92 EUR) erklomm das Papier am 27.02.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 45,09 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,16 EUR. Dieser Wert wurde am 06.02.2024 erreicht. Abschläge von 3,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

K+S-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,810 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 17,52 EUR für die K+S-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 14.11.2023. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 43,82 Prozent auf 825,80 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.470,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die K+S-Bilanz für Q4 2023 wird am 14.03.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,918 EUR je K+S-Aktie.

