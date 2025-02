K+S Aktie News: K+S gewinnt am Nachmittag an Boden

So bewegt sich K+S

Die Aktie von K+S gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 13,11 EUR zu.

Das Papier von K+S legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 13,11 EUR. Bei 13,20 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,85 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 477.880 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,15 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Am 11.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,97 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 23,94 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,204 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,32 EUR je K+S-Aktie an.

K+S ließ sich am 18.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 866,20 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 880,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

K+S wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.03.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 12.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,222 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Schwacher Handel: MDAX verbucht zum Handelsstart Verluste

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX fällt mittags zurück

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in K+S von vor einem Jahr bedeutet