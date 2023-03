K+S Aktie News: K+S zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 4,9 Prozent auf 20,25 EUR. Der Kurs der K+S-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 20,39 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,61 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 764.682 Stück.

Bei 36,45 EUR markierte der Titel am 20.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 44,44 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,52 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 15,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 25,00 EUR aus.

Am 10.11.2022 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,28 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,81 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 1.470,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.069,40 EUR erwirtschaftet worden waren, um 37,46 Prozent gesteigert.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von K+S wird am 09.05.2023 gerechnet. Am 13.05.2024 wird K+S schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,85 EUR je Aktie belaufen.

