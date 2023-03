K+S Aktie News: K+S verteuert sich am Vormittag

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 19,55 EUR. Zwischenzeitlich stieg die K+S-Aktie sogar auf 19,74 EUR. Mit einem Wert von 19,61 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 106.158 K+S-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 36,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.04.2022). Mit einem Zuwachs von 46,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 27.09.2022 auf bis zu 17,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 11,59 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 25,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 10.11.2022. Das EPS belief sich auf 2,28 EUR gegenüber 2,81 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.470,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte K+S einen Umsatz von 1.069,40 EUR eingefahren.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.05.2023 veröffentlicht. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 13.05.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,85 EUR je K+S-Aktie belaufen.

