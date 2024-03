K+S Aktie News: K+S am Mittag mit Aufschlag

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von K+S. Das Papier von K+S legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 13,72 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 13,72 EUR zu. Die K+S-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,83 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,82 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 121.856 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 22.03.2023 auf bis zu 20,31 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,09 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.02.2024 Kursverluste bis auf 12,16 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 11,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,794 EUR. Im Vorjahr erhielten K+S-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,43 EUR je K+S-Aktie an.

K+S gewährte am 14.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 2,28 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 33,74 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 974,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.470,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.05.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 19.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von K+S.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2024 0,443 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Impulsarmer Handel in Frankfurt: MDAX pendelt zum Handelsende um die Nulllinie

MDAX aktuell: MDAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

XETRA-Handel MDAX gibt nach