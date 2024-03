K+S Aktie News: K+S am Donnerstagvormittag mit Aufschlag

K+S im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von K+S. Zuletzt wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 13,76 EUR nach oben.

Das Papier von K+S konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 13,76 EUR. Die K+S-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,83 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,82 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 11.572 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 20,31 EUR erreichte der Titel am 22.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 12,16 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 13,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,794 EUR je K+S-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 15,43 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 14.03.2024 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 2,28 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 974,00 EUR – das entspricht einem Minus von 33,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.470,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 13.05.2024 präsentieren. Am 19.05.2025 wird K+S schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Experten taxieren den K+S-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,443 EUR je Aktie.

