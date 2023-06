K+S Aktie News: K+S gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Aktien in diesem Artikel K+S 15,68 EUR

Um 15:51 Uhr stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 15,61 EUR. Bei 15,61 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 15,31 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 432.104 K+S-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.06.2022 bei 25,74 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 64,95 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.06.2023 bei 14,35 EUR. Mit einem Kursverlust von 8,04 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,62 EUR für die K+S-Aktie aus.

K+S ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1.192,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 1,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 1.212,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte K+S am 10.08.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 15.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,20 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

