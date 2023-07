K+S Aktie News: K+S verbilligt sich am Freitagnachmittag

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von K+S. Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,0 Prozent auf 17,63 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die K+S-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 17,63 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der K+S-Aktie ging bis auf 17,62 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 17,96 EUR. Zuletzt wechselten 276.554 K+S-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.08.2022 bei 24,89 EUR. Gewinne von 41,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 14,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 19,10 EUR an.

Am 09.05.2023 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,21 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte K+S 1,63 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.192,00 EUR – das entspricht einem Minus von 1,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.212,30 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte K+S am 10.08.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 15.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je K+S-Aktie in Höhe von 1,50 EUR im Jahr 2023 aus.

