K+S Aktie News: Anleger schicken K+S am Freitagvormittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 17,93 EUR ab.

Das Papier von K+S befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 17,93 EUR ab. Bei 17,81 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 17,96 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 18.759 Stück.

Bei 24,89 EUR markierte der Titel am 27.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die K+S-Aktie mit einem Kursplus von 38,82 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 14,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.06.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 19,10 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 09.05.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.192,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.212,30 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 15.08.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,50 EUR je K+S-Aktie belaufen.

