K+S Aktie News: K+S am Montagvormittag auf grünem Terrain

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von K+S. Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 17,77 EUR zu. Bei 17,78 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,55 EUR. Zuletzt wechselten 19.670 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 27.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,89 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,11 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,35 EUR. Dieser Wert wurde am 14.06.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 19,22 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 19,71 EUR.

K+S ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,28 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 45,31 Prozent auf 825,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.509,90 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 14.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 14.11.2024 wird K+S schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,08 EUR je K+S-Aktie belaufen.

