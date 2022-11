K+S Aktie News: K+S am Nachmittag in Rot

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 20,25 EUR. Das Tagestief markierte die K+S-Aktie bei 19,95 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,54 EUR. Bisher wurden heute 357.026 K+S-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.04.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 44,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der K+S-Aktie. Am 26.11.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 38,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,33 EUR für die K+S-Aktie.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat K+S in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 121,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.470,00 EUR im Vergleich zu 664,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte K+S am 15.03.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von K+S rechnen Experten am 14.03.2024.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2022 7,68 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

