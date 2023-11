K+S Aktie News: K+S am Dienstagvormittag stärker

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von K+S. Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere um 09:07 Uhr 0,5 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die K+S-Aktie bei 14,71 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,60 EUR. Bisher wurden heute 31.099 K+S-Aktien gehandelt.

Am 18.01.2023 markierte das Papier bei 23,18 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 57,90 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 13.11.2023 Kursverluste bis auf 14,03 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,57 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte K+S am 14.11.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat K+S 880,80 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 40,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.470,00 EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.03.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 13.03.2025 werfen.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,932 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

