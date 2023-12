K+S Aktie News: K+S gewinnt am Nachmittag an Boden

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von K+S. Zuletzt konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 14,37 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 14,37 EUR. In der Spitze legte die K+S-Aktie bis auf 14,44 EUR zu. Bei 14,19 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 318.550 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.01.2023 bei 23,18 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die K+S-Aktie derzeit noch 61,36 Prozent Luft nach oben. Am 05.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 17,46 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 14.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,29 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,28 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 40,08 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 880,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.470,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 14.03.2024 erwartet. Schätzungsweise am 13.03.2025 dürfte K+S die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2023 0,945 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Verlust hätte eine K+S-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Montagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Mittag

Verluste in Frankfurt: MDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein