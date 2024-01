K+S Aktie News: Anleger schicken K+S am Mittag ins Minus

Notierung im Blick

Die Aktie von K+S gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die K+S-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 12,74 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:42 Uhr 0,5 Prozent auf 12,74 EUR. Zwischenzeitlich weitete die K+S-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 12,73 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 172.946 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 79,91 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.01.2024 (12,63 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 17,46 EUR aus.

Am 14.11.2023 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,28 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 40,08 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 880,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.470,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 14.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 13.03.2025 präsentieren.

Experten taxieren den K+S-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,935 EUR je Aktie.

